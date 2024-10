ANP

vandaag, 22:08 Giro555: 'Dwing ons niet te kiezen wie we wel of geen hulp verlenen'

Het meeste geld dat wordt opgehaald bij de Giro555-actie voor slachtoffers in het Midden-Oosten zal naar slachtoffers in Libanon en Gaza gaan. Dat zegt voorzitter van de actie Harm Goossens in Nieuwsuur.

De actie haalde tot nu toe ruim 1,1 miljoen euro op voor mensen in zowel Gaza, Libanon, de Westelijke Jordaanoever, Syrië als Israël. Maar daarop klinkt kritiek. Zo willen sommigen niet dat donatiegeld naar Israël gaat, en anderen zijn bang dat het bij Hamas of Hezbollah terechtkomt.

De organisaties achter Giro555 vrezen nu dat minder geld wordt opgehaald voor de slachtoffers dan nodig is en doen daarom een oproep: dwing ons niet te kiezen wie we wel of geen hulp verlenen.

De verdeelsleutel

"Dat de discussie er is is goed, maar de discussie gaat nu te weinig over mensen die hulp nodig hebben," zegt Goossens. Hij is actievoorzitter van Giro555 en voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De discussie over de verdeling frustreert hem. "Ons humanitaire principe is dat we er voor iedereen zijn, iedereen in nood, waar dan ook."

Wat de verdeelsleutel van de donaties wordt tussen de gebieden is nog niet definitief besloten. "We maken een inschatting van waar de nood het hoogst is. By far zal het meeste geld naar Libanon en Gaza gaan, maar er gaat zeker ook geld naar Israël want ook daar zijn mensen in nood."

Met het ingezamelde geld willen de hulporganisaties voedsel, water en medische zorg bieden aan de getroffenen. "In Gaza slapen veel mensen in zelfgebouwde tenten van plastic zeilen vol gaten, bijeengehouden door takken," zegt de voorzitter van de actie. "In Israël is behoefte aan traumahulp en psychosociale begeleiding." Goossens benadrukt dat de steun terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en niet bij bijvoorbeeld Hamas, Hezbollah of bij de Israëlische regering.

Er zal ongetwijfeld wel eens een voedselpakket in verkeerde handen komen. Harm Goossens, actievoorzitter Giro555

"We werken allemaal met lokale partners en we monitoren heel goed waar onze spullen naartoe gaan. Natuurlijk zal er ongetwijfeld wel eens een voedselpakket in verkeerde handen komen, maar we richten ons echt via die lokale partners op hulp aan mensen in nood."

Op sociale media klinkt onder meer kritiek op donaties voor Israël omdat het een rijk land is dat miljarden aan wapensteun krijgt. Goossens: "Wij komen in actie voor mensen, ongeacht de economische of politieke situatie van het land. In Nederland steunt het Rode Kruis ook mensen, bijvoorbeeld in Ter Apel."

Kritische omroepen

Woensdag 16 oktober heeft de landelijke actiedag van Giro555 een iets anders karakter dan bijvoorbeeld de inzamelingsactie voor Oekraïne, in 2022. RTL, Talpa en de Nederlandse Publieke Omroep zullen gezamenlijk een uitzending verzorgen, maar deze is niet avondvullend.

"Woensdag wordt inderdaad geen vol avondprogramma, en dat is heel gepast. Het is een onderwerp wat zorgvuldigheid vraagt", zegt Arjan Lock, voorzitter van het college van omroepen.

Maar ook niet alle omroepen van de NPO zouden achter de actie staan. "Ik heb begrepen dat twee kleinere omroepen niet meedoen", zegt Goossens. Om welke omroepen het gaat zegt hij niet te weten.

Iemand in een kapotgeschoten appartement in Beiroet heeft weinig boodschap aan discussiërende omroepen. Arjan Lock, voorzitter van het college van omroepen

"Je ziet dat sommige omroepen er inderdaad wat kritisch in zitten, die zijn bang voor polarisatie", zegt Lock. "Onverkort gaat het om hulp aan mensen. En het overgrote deel van de omroepen is van ganser harte bereid om daar invulling aan te geven."

Hij voegt daaraan toe dat de aarzeling bij enkele omroepen om mee te werken weinig invloed zal hebben op de uitzending. "Gelukkig leven we in een land waar iedere omroep zijn bijdrage mag leveren en als er omroepen besluiten dat niet te doen gaat het niet ten koste van de actie. Iemand in een kapotgeschoten appartement in Beiroet heeft weinig boodschap aan discussiërende omroepen.''

Of er door de discussie over de actie minder donaties binnenkomen, kan Goossens niet zeggen. Na de eerste twee dagen van de actie is 1,1 miljoen euro gedoneerd. "Elke inzamelingsactie is anders van aard, en laat zich moeilijk vergelijken met andere acties. Wij zijn blij met iedere euro die binnenkomt."

Samenwerkende hulporganisaties Giro555 is een samenwerking van tien hulporganisaties. De opbrengsten uit donaties worden onderling verdeeld. Het Nederlandse Rode Kruis ontvangt het grootste deel, 29,43%, gevolgd door Cordaid (14,43%), Oxfam Novib (14,13%) en Unicef Nederland (12,21 %). Stichting Vluchteling, Kerk in Actie, World Vision, Plan International Nederland, CARE Nederland en Terre des Hommes ontvangen minder dan tien procent.