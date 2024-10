EPA Hulpverleners helpen een vrouw in Libanon

NOS Nieuws • vandaag, 07:00 Landelijke actiedag Giro555 voor 'alle slachtoffers in het Midden-Oosten'

Ruim een jaar na 7 oktober openen de samenwerkende hulporganisaties Giro555 om geld op te halen voor "alle slachtoffers van het escalerende geweld in het Midden-Oosten". Volgende week woensdag is er een landelijke actiedag.

Er worden die dag op verschillende televisie- en radiozenders spotjes uitgezonden om mensen op te roepen om de actie te steunen en op radiozenders worden updates gegeven over de actie. 's Avonds zijn er op NPO 1, RTL 4 en SBS twee televisie-updates over hoeveel geld er is ingezameld.

Honderdduizenden mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië hebben dringend humanitaire hulp nodig om te overleven, waarschuwen de hulporganisaties. "Het leed van de mensen die getroffen zijn door dit geweld is onbeschrijflijk", zegt actievoorzitter Harm Goossens in het persbericht.

"Collega's ter plaatse vertellen ons hoe groot de ellende en het verdriet is. Mensen weten niet meer waar ze nog veilig zijn. Ambulances rijden continu af en aan, ziekenhuizen zitten overvol en mensen ontvluchten het geweld - vaak meerdere keren - halsoverkop."

'Laten we hen samen helpen'

Met de actie wordt dus geld opgehaald voor het gehele Midden-Oosten. "Als Giro555 slaan we de handen ineen voor iedereen die ons nodig heeft, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt. En we roepen heel Nederland op om samen met ons achter iedereen te gaan staan die ons nodig heeft in deze vreselijke tragedie", verklaart Goossens.

"We zien allemaal de verdeeldheid en voelen de spanningen, ook hier in Nederland. Tegelijkertijd is het belangrijk om er nú met zijn allen te zijn voor mensen in nood. Ongeacht waar deze mensen vandaan komen, zij hebben onze ondersteuning keihard nodig om simpelweg te overleven. Laten we hen samen helpen."

Wat is Giro555? Giro555 is een samenwerkingsverband van tien hulporganisaties: Care Nederland, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision.

Op 7 oktober vorig jaar doodde terreurorganisatie Hamas 1200 mensen in Israël en werden er 251 mensen gegijzeld. Israël reageerde met een nietsontziend offensief in Gaza, waarbij volgens Palestijnse cijfers bijna 42.000 mensen gedood werden.

Gaza is inmiddels onherkenbaar veranderd. Bijna 60 procent van alle gebouwen in de Gazastrook is verwoest of beschadigd. In Gaza is een groot tekort aan voedsel en humanitaire hulp. Door de Israëlische aanvallen is de gezondheidssituatie in Gaza enorm verslechterd. Er zijn bijna geen ziekenhuizen meer operationeel en steeds meer mensen kampen met ondervoeding en besmettelijke ziekten.

De afgelopen weken werd ook in Libanon de strijd steeds heviger, met een grote vluchtelingenstroom als gevolg. De Libanese autoriteiten zeggen dat in totaal ruim 1,2 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Hierdoor moet een deel van de mensen in de open lucht slapen. De gevolgen zijn enorm voor het land dat al maandenlang in crisis verkeert.

Eerder opende het Rode Kruis al Giro 716 voor noodhulp aan het Midden-Oosten. De hulporganisatie zamelt geld in voor voedsel, water en medische zorg aan mensen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël, Syrië, en ook Libanon.