Vanavond op tv: Faber bespreekt EU-asielbeleid • Verwoesting door orkaan Milton • BBB stemt toch in met windmolens

In Florida heeft orkaan Milton vannacht flink huisgehouden. Er zijn meerdere doden gevallen. Bijna drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Ook is op sommige plekken de watervoorziening uitgevallen door het noodweer. Gevreesd wordt vooral voor overstromingen als gevolg van de stijgende waterstanden. De autoriteiten in Florida zeggen dat er pas echt een duidelijk beeld komt van de impact van Milton bij daglicht. Correspondent Rudy Bouma doet verslag.

De BBB is mordicus tegen windmolens op land. In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet staat ook: geen windturbines erbij op land. In Groningen viel vorige maand het provinciebestuur nadat BBB tegen een windmolenpark had gestemd. Maar in Overijssel heeft de BBB in de Provinciale Staten vannacht vóór de komst van 90 nieuwe windmolens gestemd. We zijn vandaag in de provincie en peilen er de stemming onder BBB-stemmers.