AFP Overstromingen in Fort Myers

NOS Nieuws • vandaag, 03:47 • Aangepast vandaag, 09:23 Schade en overstromingen door orkaan Milton in Florida, doden door tornado's

In Florida zijn meerdere doden gevallen door tornado's die ontstonden nadat orkaan Milton afgelopen nacht aan land kwam in de Amerikaanse staat. Er is nog onduidelijkheid over aantallen, maar woordvoerders hulpdiensten zeggen tegen Amerikaanse media dat de schade groot is.

Zo werd in de oostelijk gelegen gemeente St. Lucie een woonzorgcomplex voor ouderen verwoest. De autoriteiten zeggen dat er zoek- en reddingsacties aan de gang zijn. "Ik zeg niets over aantallen, maar ik kan wel vertellen dat we inmiddels meer dan een slachtoffer hebben geborgen", zei de politiechef van de gemeente tegen CNN.

Bijna drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Ook is op sommige plekken de watervoorziening uitgevallen door het noodweer. De autoriteiten in Florida zeggen dat er pas echt een duidelijk beeld komt van de impact van Milton bij daglicht. Het is op dit moment nacht in de staat.

In de stad Fort Myers zijn meerdere huizen verwoest:

1:00 'Het gebeurde in een ogenblik'

Milton kwam rond 02.30 uur Nederlandse tijd aan land in Siesta Key, even ten zuiden van de stad Tampa, als orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot wel 200 kilometer per uur. Milton was begin deze week nog een orkaan van de hoogste categorie, 5.

Inmiddels is Milton boven land afgezwakt tot een orkaan van de eerste categorie, met windstoten tot ruim 150 kilometer per uur. Ondertussen blijft de dreiging van slachtoffers en schade door overstromingen onverminderd hoog door aanhoudende zware regenval en stormvloed.

Correspondent Verenigde Staten, Rudy Bouma: "Ook al zwakt de orkaan nu af, hij kan nog steeds tot grote verwoesting leiden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk tot hoe hoog het water zal stijgen. En er zitten bijna drie miljoen mensen zonder stroom. Dat kan pas gerepareerd worden als het weer veilig is om de straat op te gaan. Dat geldt op sommige plekken ook voor de watertoevoer, die op sommige plekken is afgesloten. Ik verwacht dat er pas echt een duidelijk beeld is van de schade is als het straks licht wordt. Daarnaast is er spanning tussen de federale regering in Washington en de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een doorgewinterde Republikein. Met president Biden zijn de plooien inmiddels weer gladgestroken, maar bij DeSantis en vicepresident en Democratische presidentskandidaat Harris niet. Ze verwijten elkaar de orkaan politiek te misbruiken. Rampenbestrijding is ook een politiek heikel punt, zo kort voor de presidentsverkiezingen. Bij toenmalig president Bush ging het mis door zijn gebrekkige aanpak rond Katrina, zijn opvolger Obama scoorde juist met zijn reactie op Sandy. Het kan kandidaten maken of breken."

In de hele staat zijn er zo'n 125 woningen verwoest nog voordat Milton aan land kwam, de meeste stacaravans.

In de loop van de nacht raakte het honkbalstadion van Tampa Bay Rays in St. Petersburg beschadigd. Het dak van Tropicana Field waaide kapot. In die stad stortten ook verschillende bouwkranen in. Vooralsnog lijken daar geen slachtoffers bij te zijn gevallen.

Bekijk hier beelden van het beschadigde stadion:

0:17 Orkaan Milton blaast dak van stadion honkbalclub weg

Milton trekt op dit moment langs Orlando, om later vandaag via het oosten van Florida de VS weer te verlaten. Gevreesd wordt vooral voor overstromingen als gevolg van de stijgende waterstanden. Voor bijna 2 miljoen mensen in onder meer Tampa, St. Petersburg en Clearwater is een overstromingswaarschuwing afgegeven.

Weerman Marco Verhoef legt uit dat er zo'n 250 tot 400 millimeter aan neerslag wordt verwacht. "Florida is nogal vlak en als je dan bedenkt dat er in Nederland in een heel jaar zo'n 900 millimeter valt, valt daar dus iets minder dan de helft daarvan in één dag. Als dit in Nederland zou gebeuren, zou bij ons ook het water aan de lippen staan. En daar zijn de voorzorgsmaatregelen ook vaak nog net iets minder dan in Nederland."

"Daarnaast wordt er ook nog eens zeewater vanuit de Golf van Mexico opgestuwd. Het gaat in totaal dus om wel drie of vier overstromingskansen." Verder dreigt er ook nog het gevaar van het puin door onder meer de tornado's, dat kan rondvliegen of wordt meegesleurd door het water.

Tornado's niet ongebruikelijk

Volgens Verhoef waren die vele tornado's die gepaard gingen met het aan land komen van Milton in Florida, "niet helemaal ongebruikelijk". Verhoef: "Zo'n orkaan is eigenlijk een cluster van een heleboel buien bij elkaar. De lucht bovenin is heel erg koud en de lucht aan grond is heel erg warm. Er is heel veel vocht, dus er is heel veel energie.

"Dan kunnen er makkelijk zware onweersbuien vormen. die om de kern van de orkaan heen tollen. En bij zo'n zware onweersbui is een tornado niet heel ongebruikelijk. Je weet alleen nooit precies waar hij komt."

Nasleep Helene

Hoewel er begin deze week massale en dringende evacuatieoproepen werden gedaan, is het advies aan inwoners van de staat nu vooral om te blijven waar ze nu zijn. Het is te gevaarlijk om nu nog elders onderdak te zoeken, aldus de hulpdiensten. Volgens de federale rampenbestrijdingsdienst hebben meer dan 70.000 mensen een schuilplaats opgezocht.

Florida en omliggende staten zijn nog herstellende van orkaan Helene, die pas twee weken geleden over het gebied raasde. Die heeft van zeker 230 mensen het leven geëist.