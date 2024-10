AFP Glazen winkelpui wordt dichtgetimmerd met houten planken

NOS Nieuws • vandaag, 10:43 Florida evacueert na orkaan Helene nu voor Milton: 'Wie blijft zal doodgaan'

"Wie ervoor kiest om te blijven, zal doodgaan." Stevige taal van de burgemeester van de stad Tampa in Florida, waar een evacuatiebevel geldt vanwege orkaan Milton. Veel mensen moeten voor de tweede keer binnen twee weken vluchten voor het natuurgeweld.

Bijna 6 miljoen Amerikanen wonen in het evacuatiegebied. Inmiddels begint de tijd te dringen om nog weg te komen; verwacht wordt dat Milton vanavond (lokale tijd) aan land komt.

Op wegen richting het noorden van de staat ontstonden gisteren al lange files, net als naar de relatief veilige steden Fort Lauderdale en Miami in het zuiden. Bij tankstations staan lange rijen voor brandstof en tankwagens moesten onder politiebegeleiding naar hun bestemming begeleid worden.

Gouverneur DeSantis drukte mensen op het hart dat er voor iedereen genoeg benzine is en dat men geen honderden kilometers hoeft te reizen om een veilige plek te bereiken.

Nog overal brokstukken

Ondertussen hebben mensen zich halsoverkop proberen voor te bereiden op Milton, de tweede hevige storm in korte tijd. Woningen en andere gebouwen zijn dichtgetimmerd, dieren worden zo mogelijk in veiligheid gebracht, en een van de ziekenhuizen in Tampa heeft een muur geplaatst die overstromingen moet tegenhouden.

Ook heeft Florida honderden extra afvaltrucks laten aanrukken. Overal liggen namelijk nog brokstukken en rommel van orkaan Helene, die iets meer dan een week een enorme ravage aanrichtte in het zuidoosten van de Verenigde Staten en aan zeker 230 mensen het leven kostte.

AFP Een straat in St.Petersburg, dat tegen Tampa aan ligt, met overal brokstukken van de vorige orkaan

De opruimploegen hebben tot vandaag al 1300 truckladingen afval afgevoerd, maar er is veel te weinig tijd om alles weg te werken. Op veel plekken stopt het opruimen vandaag rond het middaguur, om de medewerkers op tijd in veiligheid te brengen. De stapels met meubels, apparaten en ander puin die achterblijven, zullen veranderen in levensgevaarlijke projectielen, waarschuwen de autoriteiten.

Milton komt vanavond aan land bij de baai van Tampa, en zal naar verwachting dwars over Florida richting de Atlantische Oceaan trekken. Milton wordt mogelijk de hevigste orkaan in honderd jaar, zei president Biden gisteren, nadat hij zijn bezoek aan Duitsland had afgezegd vanwege het naderende noodweer.

Iets zuidelijker?

Orkaan Milton heeft zich zeer snel ontwikkeld. Na even afgezwakt te zijn naar categorie 4 en een schampschot langs de kust van Mexico, is Milton boven het warme water van de Golf van Mexico nu weer aangetrokken naar categorie 5. Er worden windsnelheden van 260 km per uur gemeten.

Ter vergelijking: storm Poly die vorig jaar juli over Nederland raasde, had een windsnelheid van 108 kilometer per uur en de zwaarste windstoot was 148 kilometer per uur.

Milton stevent af op een dichtbevolkt gebied rond de stad Tampa; in de regio wonen ruim 3 miljoen mensen. Het precieze pad van de storm is nog wat onzeker en lijkt nu ietsje zuidwaarts te zijn verschoven. Waarschijnlijk zal de orkaan weer iets in kracht afnemen voor het bereiken van Florida, maar in omvang juist flink toenemen, waardoor een veel groter gebied getroffen zal worden.