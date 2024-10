Na de verwoestende orkaan Helene, maakt Florida zich op voor Milton

Milton heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een storm van de zwaarste categorie (categorie 5) en bereikt aanhoudende windsnelheden van zo'n 250 kilometer per uur. De verwoestende orkaan Helene, die twee weken geleden aan land kwam, had destijds een categorie 4.

De orkaan komt waarschijnlijk dinsdagavond of woensdagochtend lokale tijd aan land in Florida. Daarna buigt hij af naar de Atlantische Oceaan en worden andere Amerikaanse staten waarschijnlijk gespaard.

Inwoners van Florida moeten zich voorbereiden op de grootste evacuatie in jaren. "Je kunt helpen door weg te gaan", stelt de brandweer. "Wie thuisblijft brengt zichzelf en reddingswerkers in gevaar."

Orkaan Helene richtte enorme verwoestingen aan. In zes Amerikaanse staten kwamen in totaal zeker 215 mensen kwamen om het leven. Daarmee is Helene de dodelijkste die het vasteland van de VS heeft getroffen sinds Katrina in 2005.