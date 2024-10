Ook Biden en Harris bezoeken rampgebied, dodental Helene loopt op

Correspondent Rudy Bouma:

"Hoewel natuurrampen, hoe cynisch ook, vaak verbroederen, wordt orkaan Helene gebruikt in de politieke stammenstrijd in aanloop naar de verkiezingen. Donald Trump claimt dat president Biden slecht bereikbaar was geweest voor de Republikeinse gouverneur van Georgia, waar de orkaan ook tientallen slachtoffers maakte.

'Hij liegt, de gouverneur heeft hem ook gezegd dat hij liegt', zei Biden tegen journalisten. Biden bood de gouverneur, Brian Kemp, afgelopen zondag telefonisch hulp aan. Ook wekte Donald Trump de suggestie dat hij Starlinks, schotels voor internet via satellieten, bij zijn bondgenoot Elon Musk zou regelen om het weggevallen internet in Georgia weer op gang te helpen. Maar de Amerikaanse overheid heeft een lopend contract: Musk had al veertig schotels geleverd en stuurt er nog eens honderdveertig.

Kamala Harris kreeg ook kritiek uit rechtse hoek toen ze nog op een campagnestop in Californië was nadat duidelijk was geworden hoeveel schade Helene had aangericht. Ze onderbrak echter haar trip om terug te keren naar Washington. Trump viel Biden en Harris ook op sociale media aan. Ze zouden Amerikanen 'laten verdrinken' in de zuidelijke staten.

Critici wijzen erop dat zijn strategie als een boemerang terug kan komen: Trump blokkeerde hulpgelden voor Puerto Rico na een orkaan in 2017. Ook wil hij de National Weather Service, het bureau dat waarschuwt voor orkanen en extreem weer, op de schop gooien. In tijden van enorme politieke tegenstellingen lijkt alles gepolitiseerd te raken, of het nou de arrestatie van superster Diddy of de rampenbestrijding na een orkaan is."