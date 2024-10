AFP De Amerikaanse president Joe Biden vlak voor het betreden van de Air Force One

NOS Nieuws • vandaag, 16:57 • Aangepast vandaag, 17:33 Biden niet naar top in Duitsland vanwege orkaan Milton, luidt noodklok

De Amerikaanse president Biden reist deze week niet af naar Duitsland vanwege orkaan Milton, die de komende dagen over Florida raast. Gezien de verwachte baan en kracht van de orkaan is besloten om het bezoek van de president uit te stellen, laat het Witte Huis weten. Biden zelf zegt dat Milton een van de hevigste stormen in honderd jaar tijd kan worden.

Door in de VS te blijven, kan Biden zich focussen op het "toezicht houden op de voorbereidingen op orkaan Milton en de noodhulp die nog bezig is in de nasleep van orkaan Helene", laat het Witte Huis weten. Biden zou ook een bezoek brengen aan Angola, ook dat is uitgesteld. Wanneer hij alsnog de oversteek zal maken, is nog niet duidelijk. "Die zal ik op een later moment proberen in te halen", zegt Biden, "maar ik kan het land op dit moment niet verlaten".

Biden zou donderdag in Duitsland landen voor zijn eerste staatsbezoek aan het land in de bijna vier jaar dat hij president is. Hij zou zaterdag op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein een internationale top bijwonen over verdere militaire steun aan Oekraïne, waar zo'n vijftig vertegenwoordigers van NAVO-lidstaten en andere bondgenoten van Oekraïne bij aanwezig zullen zijn.

De Duitse regeringswoordvoerder Hebestreit betreurt het afzeggen van Biden, maar zegt de situatie te begrijpen. "Het Witte Huis had ons vooraf al ingelicht."

Eerst Helene, nu Milton

Milton is de tweede gevaarlijke orkaan die de VS in korte tijd zal treffen. Orkaan Helene raasde slechts anderhalve week geleden over het zuidoosten van het land. Zeker 225 mensen zijn om het leven gekomen en de herstelwerkzaamheden zijn nog in volle gang.

0:48 Na orkaan Helene maakt Florida zich nu op voor orkaan Milton

Gisteravond bestempelde het Amerikaanse weerinstituut Milton als een orkaan van de hoogste categorie. Hoewel die vanochtend weer iets in kracht is afgenomen, vormt Milton nog steeds een grote bedreiging voor Florida en de Mexicaanse staat Yucatan. Naar verwachting zal hij donderdag aan land komen in Florida.

Biden herhaalt de oproepen van de lokale autoriteiten in Florida en zegt dat iedereen moet luisteren naar de evacuatiebevelen. Het is een kwestie van leven of dood, zegt hij. Ook roept de president luchtvaartmaatschappijen op om te helpen bij de evacuaties en niet opeens de prijzen van vliegtickets omhoog te gooien.