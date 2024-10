ANP

vandaag, 06:00 Anabole steroïden nog gevaarlijker dan gedacht

De Dopingautoriteit gaat extra voorlichting geven over de gevaren van anabole steroïden nu uit nieuw onderzoek blijkt dat ze nog schadelijker zijn dan gedacht. Noorse wetenschappers hebben ontdekt dat het volume van hersenen afneemt bij langdurig dopinggebruik.

Eerder concludeerden diezelfde onderzoekers al dat anabolen kunnen leiden tot brain aging: het sneller verouderen van de hersenen. Andere al langer bekende bijwerkingen van overmatig anabolengebruik zijn hartfalen, huidproblemen, spierscheuringen en depressie.

Sporters moeten al die risico's veel beter kennen, zegt Dopingautoriteit-voorzitter Vincent Egbers. "Ik weet dat jongvolwassenen niet op lange termijn denken en voor kort succes gaan. Anabole steroïden zíjn zeer effectief. Maar als je weet wat de gezondheidsrisico's zijn, maak je wellicht een andere afweging."

Doping is populair in Nederlandse gyms. 400.000 krachtsporters en 80.000 vechtsporters gebruiken het, concludeerde het Mulier Instituut vorig jaar uit een steekproef onder 2200 sporters. Het gaat vooral om anabole steroïden, een chemische variant van het mannelijke geslachtshormoon testosteron. Dat middel zorgt voor dikkere en sterkere spieren. VU-hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers constateerde in 2021 al dat doping een ondermijnend effect heeft op de samenleving. De producten, die meestal online verkocht worden, zijn vaak onbetrouwbaar en worden gemaakt in ondergrondse laboratoria. Met allerlei gezondheidsrisico's van dien.

Het onderzoek naar de relatie tussen doping en hersenen staat nog in de kinderschoenen, zegt de Noorse neurowetenschapper Astrid Björnebekk van de Anabolic Androgenic Steroid Research Group. Mogelijk bestaan er dus nog meer gezondheidseffecten dan tot nu toe zijn ontdekt.

Sneller groter en breder worden

Vincent Egbers van de Dopingautoriteit schrok toen hij hoorde dat bijna een half miljoen Nederlanders doping gebruiken. Hij denkt dat het vooral gaat om jongvolwassenen die ontevreden zijn met hun lichaam. "En die dan denken: ik moet sneller groter en breder worden. En dat op verkeerde informatie baseren."

Die informatie komen ze tegen op sociale media. Om daar tegenwicht aan te bieden, lanceert de Dopingautoriteit volgend jaar een website en podcasts met wetenschappelijke informatie over de effecten van anabole steroïden. "In eerste instantie richten we ons op de groep twijfelaars. Nu kijken ze vooral op sociale media om zich te informeren over doping. Dat moet anders."

Wetenschapsprogramma NTR Focus maakt vanavond (20:55 uur op NPO 2) een uitzending over doping. Daarin vertelt bodybuilder Jan Willem dat hij waarschijnlijk nooit meer kan stoppen met stimulerende middelen:

1:17 Bodybuilder Jan Willem gebruikt al jaren testosteron: 'Topsport doe je niet voor je gezondheid'

Ook gaat de Dopingautoriteit een speciale leerstoel financieren. Daarover worden nog gesprekken gevoerd met een ziekenhuis. De bedoeling is om een wetenschappelijke organisatie op te zetten zodat complexe studies over doping in gemakkelijke taal verkrijgbaar worden voor grote groepen gebruikers in sportscholen.

Kan Egbers het met zijn campagne wel winnen van alle aantrekkelijke TikTokkers die doping aanprijzen? "Als ik het niet probeer weet ik het zeker van niet."

Normaal gesproken richt de Dopingautoriteit zich vooral op het bestrijden van stimulerende middelen in de topsport. Voor recreatieve sporters is anabole steroïden kopen en gebruiken legaal. De handel erin is wel illegaal. Dus wil Egbers samen met de politie en de douane proberen die handel - die "floreert" in Nederland - aan banden te leggen.