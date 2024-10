Reuters Projectielen in de lucht nadat Iran raketten heeft afgeschoten richt Israël

gisteren, 14:32 Vanavond op tv: 'Zeer waarschijnlijk ander land achter politiehack' • Interne spanningen in Libanon • Doping schadelijker dan gedacht

'Zeer waarschijnlijk ander land achter politiehack'

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten vinden het zeer waarschijnlijk dat een andere staat verantwoordelijk is voor de recente hack bij de politie. Dat meldt minister Van Weel van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt niet gezegd om welk land het gaat. We spreken erover met Janny Knol, korpschef van de Nationale Politie.

15:35 'Ander land achter politiehack'

Interne spanningen in Libanon

Het conflict tussen Israël en Hezbollah zorgt voor veel interne spanningen binnen Libanese bevolkingsgroepen. We zijn in de wijk Cola in Beirut. Daar vond deze week het eerste bombardement plaats buiten de wijken waar veel Hezbollah-doelwitten zitten.

4:14 Interne spanningen in Libanon

Doping nog schadelijker dan gedacht

Circa 400 duizend krachtsporters in ons land gebruiken anabole steroïden. Uit Noors onderzoek blijkt dat deze doping mogelijk nog veel schadelijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Hersenen kunnen krimpen en versneld verouderen. Het was al bekend dat hartfalen, leverschade, impotentieproblemen en depressiviteit kunnen ontstaan door dopinggebruik. Experts willen hierover meer bewustzijn in sportscholen.

9:31 Doping nog schadelijker dan gedacht