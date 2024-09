Datalek bij politie, hackers bemachtigen contactgegevens alle politiemedewerkers

Bij een hack bij de politie zijn "werkgerelateerde contactgegevens" van alle politiemedewerkers buitgemaakt. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Van Weel bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Behalve de namen van politiemedewerkers, zijn er geen privégegevens of onderzoeksgegevens gelekt, zegt hij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en welke gevolgen dat heeft.

Van Weel stond na de wekelijkse ministerraad de pers te woord. Op de vraag of het lekken van de namen gevolgen kan hebben voor agenten die undercover werken zei hij: "We kijken naar de risico's van het uitlekken van deze informatie en waar de informatie terecht is gekomen. In het belang van het onderzoek doe ik daar geen nadere uitspraken over."