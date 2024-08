Privacywaakhond: pas op met gebruik AI-chatbots, ging mis bij huisarts

Er zijn afgelopen tijd meerdere gevallen gemeld van datalekken door het gebruik van een chatbot met AI (kunstmatige intelligentie). Zo voerde een medewerker van een huisartsenpraktijk persoonsgegevens in bij een programma als ChatGPT, waardoor die informatie terechtkwam in het systeem van die chatbot die daarop mogelijk weer wordt getraind.

Dit is vandaag bekendgemaakt door de Autoriteit Persoonsgegevens, die nu waarschuwt voor het gebruik van de chatbots op het werk. "Vooral in het geval van medische gegevens, die gaan naar je huisarts", zegt Karin Bruinenberg, programmamanager persoonsgegevens & algoritmes bij AP. Mensen mogen erop vertrouwen dat die daar veilig mee omgaat, zegt ze, maar toch zijn er zorgen. "Want als de informatie ingevoerd is, dan heb je er geen controle meer over als bedrijf."