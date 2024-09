DNB-president voorspelt lagere rente, 'beginnend met een 2'

Energiecrisis

De afgelopen paar jaar lag de rente hoog. Dat had alles te maken met de Russische inval in Oekraïne. Vooral door de energiecrisis die ontstond, schoten de prijzen in Europa omhoog. Daardoor hielden Europeanen maandelijks minder over in hun portemonnee. Met een recordrente van 4 procent maakte de ECB het lastiger om geld te lenen om de economie af te laten koelen en de prijzen onder controle te brengen.

Per euroland verschilt de situatie behoorlijk. Zo was de inflatie in Nederland in augustus 3,3 procent. Knot: "De inflatie in Nederland begint in toenemende mate af te wijken van het Europese patroon en niet in positieve zin."