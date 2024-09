ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:37 Inflatie komt onder controle, ECB verlaagt de rente verder

Ondanks kritiek van enkele bestuursleden, verlaagt de Europese Centrale Bank de rente opnieuw. Die gaat nu van 3,75 procent naar 3,5 procent. De ECB denkt dat de inflatie genoeg onder controle is om wat gas terug te nemen.

In een toelichting wijst de ECB naar de laatste inflatiecijfers uit de eurozone. Die kwamen in augustus uit op 2,2 procent. Met een hoge rente probeert de ECB de prijsverhogingen terug te dringen naar een structureel niveau van 2 procent.

De ECB verwacht dat de inflatie over heel dit jaar uitkomt op 2,5 procent, vooral omdat de energieprijzen later dit jaar vermoedelijk weer wat stijgen. De inflatie moet via 2,2 procent volgend jaar in 2026 uitkomen op 1,9 procent.

Rente eerder dit jaar verlaagd

Drie maanden geleden verlaagde de ECB voor het eerst sinds september 2019 de rente weer. Die ging toen van een recordstand van 4 procent naar 3,75 procent. Tot die tijd verhoogde de ECB de rente juist, om zo de hoge prijsstijgingen in de eurozone onder controle te krijgen.

Door de hoge prijsstijgingen houden Europeanen maandelijks minder over in hun portemonnee. Met een hoge rente wordt het lastiger om geld te lenen. Daarmee koelt de economie af en komen de prijzen onder controle.

Aanpak prijsstijgingen

Door de energiecrisis na de Russische inval in buurland Oekraïne, schoten de prijzen in Europa enkele jaren terug omhoog. Om die te beteugelen maakte de ECB het met een recordrente van 4 procent lastiger op geld te lenen.

NOS

Maar sinds de inflatie dit jaar langzaam naar het doel van 2 procent zakte, begon de ECB de rente voorzichtig te verlagen. Vorige maand kwam de inflatie in de eurozone uit op 2,2 procent, zo beraamde het Europese statistiekbureau Eurostat. Dat is het laagste niveau in drie jaar tijd.

Toch verschilt de situatie per euroland. Zo lag de inflatie in Nederland in augustus met 3,3 procent flink boven het Europees gemiddelde. De hoogste prijsstijgingen waren in België, waar de inflatie uitkwam op 4,5 procent. Daarom waarschuwden meer conservatieve bestuursleden van de ECB ervoor om de rente niet te snel te verlagen.