'Opkomst thuisbatterij kan problemen op stroomnet verergeren'

Zonnepanelen minder lucratief

Daarbovenop komt dat energiemaatschappijen vaker kosten in rekening brengen voor het terugleveren van stroom. Zo willen die bedrijven zonnepaneelbezitters aanmoedigen om opgewekte stroom zelf te gebruiken, wat goedkoper is voor de bedrijven.

Hierdoor overwegen meer mensen om een thuisbatterij te kopen. Zonnestroom die ze niet gelijk gebruiken, kunnen ze daarmee zelf thuis opslaan voor later. Commerciële aanbieders als Zonneplan en Tibber zeggen de afgelopen maanden honderden of zelfs enkele duizenden batterijen te hebben verkocht.

Maar: de thuisbatterijen, die duizenden euro's per stuk kosten, verdienen zichzelf op deze manier niet terug, berekende Lucas van Cappellen van onderzoeksbureau CE Delft. "Het is daarom ook nodig om met de thuisbatterij te handelen op de energiemarkten."

Verdienen aan prijsschommelingen

Dat is het verdienmodel waarmee verkopers hun batterijen aanprijzen. "De batterij slaat stroom op wanneer het goedkoop is of als je er zelfs geld voor krijgt en levert weer terug als de prijzen hoog zijn", zegt Frank Breukelman van Zonneplan.

Bovendien gaan huishoudens door het afschaffen van de salderingsregeling meer belasting betalen over stroom die ze leveren. Van Cappellen: "Ik zou heel voorzichtig zijn met een batterij aanschaffen omdat er een reëele kans is dat je hem niet terugverdient."

Méér netcongestie

Netbeheerders zijn ook niet allemaal enthousiast over thuisbatterijen. Als er in een wijk veel grote accu's komen die op dezelfde momenten laden of ontladen, leidt dat tot extra netbelasting. De transformatorhuisjes in de wijk moeten al die stroom van en naar batterijen immers verwerken.