Energiebedrijven beginnen campagne: gebruik opgewekte zonnestroom meer zelf

Salderen houdt in dat huishoudens de energie die ze in een jaar aan het net leveren mogen aftrekken van de energie die ze afnemen, maar dat leidt tot extra kosten voor energiemaatschappijen. Als gebruikers hun eigen stroom meteen gebruiken, is dat voor hen dus voordeliger.

Gedragsoffensief

Proef thuisbatterij

"Een gemiddelde woning met tien panelen op het dak kan ongeveer de helft van de opgewekte stroom gebruiken in de vorm van warm water." Dat is volgens Wolfswinkel aantrekkelijk, omdat er dan geen gas meer gebruikt hoeft te worden voor warm douchewater.

Nederland is wereldkampioen zonnepanelen: geen ander land heeft er per inwoner zoveel. Begin dit jaar had iets meer dan een derde van de huizen zonnepanelen op het dak. Over twee jaar zal zo'n driekwart van de geschikte huizen zonnepanelen hebben, is de verwachting.