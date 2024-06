NOS Installatie van zonnepanelen

NOS Nieuws • vandaag, 02:16 Installateurs zonnepanelen vrezen faillissement, willen actie van minister Jetten

Installateurs van zonnepanelen willen dat demissionair minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie zich meer inspant om "het eerlijke verhaal" over zonnepanelen te vertellen. Want installatie van de panelen is nog steeds rendabel, zegt de branchevereniging, ondanks de voorgenomen afschaffing van de salderingsregeling.

Via onder meer voorlichtingscampagnes wil branchevereniging Techniek Nederland, samen met het ministerie en energiebedrijven, de dramatische daling van installatie-opdrachten te lijf gaan. Het aantal verleende opdrachten om panelen te plaatsen zou in de afgelopen tien maanden met 95 procent zijn gedaald.

Jojo-beleid

Techniek Nederland wijt die daling grotendeels aan "het jojo-beleid van de overheid". Daarbij gaat het vooral om de salderingsregeling. Die zorgt ervoor dat bezitters van zonnepanelen de elektriciteit die ze afnemen als de zon niet of weinig schijnt kunnen wegstrepen tegen de elektriciteit die ze op zonnige dagen leveren aan het stroomnet.

De regeling gaf bezitters van zonnepanelen een te groot voordeel ten opzichte van mensen die de panelen niet kunnen betalen of er geen geschikt dak voor hebben, vond de Tweede Kamer. Die stemde in met een voorstel van Jetten om de regeling stapsgewijs af te bouwen. Maar de Eerste Kamer zette een streep door de wens van Jetten en de Tweede Kamer: de salderingsregeling zou toch blijven bestaan.

Zonnepanelen nog steeds lonend

In het akkoord tussen de formerende partijen staat weer dat de salderingsregeling alsnog verdwijnt, zonder overgangsregeling. Dit "zwabberende overheidsbeleid" leidt er volgens de installateurs toe dat veel consumenten geen vertrouwen meer hebben in zonnepanelen.

Vooral erkende installatiebedrijven zijn de dupe van de daling van het aantal opdrachten, zegt Techniek Nederland. "Die bedrijven hebben veel geïnvesteerd in kwaliteit, veiligheid en opleiding van personeel," staat in een brief aan Jetten.

Als de neerwaartse beweging in de opdrachtverlening niet wordt gekeerd, vreest de brancheorganisatie voor "vele bedrijfsbeëindigingen en faillissementen onder erkende installateurs."

"Investeren in zonnepanelen is ook zonder salderingsregeling nog steeds lonend," schrijft Techniek Nederland aan Jetten. "Dat verhaal moeten we met elkaar blijven vertellen. Niet alleen omdat dat goed is voor het voortbestaan van onze bedrijven, maar het is ook noodzakelijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen."