ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:03 • Aangepast vandaag, 15:24 Kamer: vergoeding particulieren die stroom leveren niet negatief

De Tweede Kamer wil wat veranderen in de vergoeding voor particulieren die stroom terugleveren aan het net. Als een huishouden meer elektriciteit teruglevert dan het gebruikt, krijgt het volgens de wet een "redelijke vergoeding". Maar in de praktijk moet een particulier als er veel aanbod van elektriciteit is maar weinig gebruik, bijvoorbeeld op een zomerdag, soms juist betalen.

De aanstaande coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB, een meerderheid in de Kamer, willen de wet nu zo aanpassen dat de "redelijke vergoeding" die energieleveranciers klanten betalen geen negatief bedrag mag zijn.

NSC-Kamerlid Postma noemde het in het NOS Radio 1 Journaal gek "dat op het moment dat gas- en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, juist die duurzame energie een prijskaartje krijgt".

Over de precieze gevolgen van het plan van de coalitie was vandaag veel verwarring. Het voorstel betekent niet dat energieleveranciers helemaal geen geld meer mogen vragen: ze mogen wel kosten voor het het terugleveren in rekening blijven brengen.

Salderingsregeling verdwijnt

Overigens hebben de coalitiepartijen in het akkoord van vorige week afgesproken dat de salderingsregeling in 2027 in één keer verdwijnt. Via die regeling kunnen bezitters van zonnepanelen de stroom die ze terugleveren wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het elektriciteitsnet.

Volgens Postma was altijd al duidelijk dat de salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is.

Demissionair minister Jetten had eerder een plan om de salderingsregeling in stappen af te bouwen, maar dat werd begin dit jaar door de Eerste Kamer verworpen. De nieuwe voorstellen moeten ook weer door beide Kamers worden aangenomen.