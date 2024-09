Vanavond op tv: Grenscontroles Duitsland • Russen dichtbij Pokrovsk • 25 jaar reality-tv

Grenscontroles Duitsland

Duitsland gaat vanaf volgende week maandag alle landsgrenzen controleren. Dit leidt tot veel bezorgdheid bij buurlanden en transportbedrijven, en roept ook veel vragen op. We gaan naar de Nederlands-Duitse grens, naar de plaats Winterswijk, om het gevoel over de nieuwe maatregelen te peilen.

Ook schakelen we vanavond met Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers. Hoe gaan de grenscontroles er bijvoorbeeld praktisch uitzien?

Russen dichtbij Pokrovsk

Na de vernietigende Russische bombardementen op andere steden, twijfelen weinig inwoners over het lot van hun stad. Veel Oekraïeners willen niet vertrekken, maar voelen zich genoodzaakt vanwege het dreigende gevaar.

Wij gaan naar de Oekraïense stad Pokrovsk, waar we spreken met een Oekraïens echtpaar dat op dringend advies van hun zoon toch vertrekt. Ze willen niet, maar de dreiging van de Russen is te groot.

Russen te dichtbij, evacuatie burgers Pokrovsk via spoor gestopt

25 jaar reality-tv

B&B Vol Liefde, Boer zoekt Vrouw: wie heeft deze zomer niet een reality-programma gezien? Precies 25 jaar geleden keek men massaal naar het eerste seizoen van Big Brother. Nu, 25 jaar later, is een groot deel van Nederland opnieuw fan van een reality-programma.

Nieuwsuur kijkt deze week in een serie van drie afleveringen naar het genre van reality-tv. Vanavond is de laatste aflevering, waarin we spreken met oud-deelnemers.