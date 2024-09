Vanavond op tv: Steeds meer kinderen verdacht van terreur • Nederlandse baas van prestigieuze Guggenheim • Warmste zomer ooit gemeten

The Base Beeld uit een propagandavideo van The Base

Steeds meer kinderen verdacht van terreur

Het OM en de Raad voor de Kinderbescherming maken zich zorgen over tienerterroristen. Die zijn steeds vaker in beeld bij terreuronderzoeken. Het gaat om tientallen gevallen. Exacte cijfers wil het OM vanwege de leeftijd van de verdachten niet geven, maar het is genoeg om over aan de bel te trekken. Europol ziet een verviervoudiging van het aantal aanslagen en de plannen daarvoor. Van de 61 terrorismeverdachten die het laatste halfjaar in Europa zijn opgepakt, was bijna twee derde jonger dan 19. Te gast is officier van justitie Dorien Kardol.

Nederlandse de baas van het prestigieuze Guggenheim

Het is één van de belangrijkste musea ter wereld: het Guggenheim Museum in New York. Met nog eens drie satelliet-musea in Venetië, Bilbao en binnenkort in Abu Dhabi, is het bovendien één van de grootste tempels voor hedendaagse en moderne kunst. En daar staat sinds drie maanden de Nederlandse kunsthistorica Mariet Westermann aan het roer, als éérste vrouwelijke CEO. In deze roerige tijden wordt veel verwacht van de rol die musea zouden moeten spelen. Hoe gaat Westermann 'haar Guggenheim' vormgeven?

Warmste zomer ooit gemeten

Deze zomer was wereldwijd de warmste ooit gemeten op aarde. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Zelfs nog warmer de vorige recordzomer van 2023. In Europa was het maar liefst 1,5 graden warmer dan het gemiddelde van de jaren 1991 tot 2020. De laatste keer dat het in twaalf maanden zo warm op aarde was is volgens sommige klimaatwetenschappers 120.000 jaar geleden.Wat is er aan de hand?