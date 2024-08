Vanavond op tv: Slaat Iran terug na dood Haniyey? • Geweld in het VK • Jongeren in sociaal isolement

Slaat Iran terug na dood Haniyeh?

Er wordt sterk rekening gehouden met een aanval van Iran op Israël, nadat Hamasleider Haniyeh vorige week werd vermoord in Teheran. De Amerikaanse president Biden komt vandaag met zijn nationale veiligheidsteam in de Situation Room, het crisiscentrum van het Witte Huis.

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran niet uit is op escalatie in de regio, maar dat Israël wel gestraft moet worden. Israël heeft de moordaanslag op Haniyeh nog niet opgeëist, maar Hamas en Iran zeggen zeker te weten dat Israël erachter zit.

Geweld in het Verenigd Koninkrijk

Crisisoverleg Brits kabinet met adviseurs over 'extreemrechts geweld' afgelopen dagen

Jongeren in sociaal isolement

Behandelaars van ggz-instellingen zien een toename in het aantal jongeren in een ernstig sociaal isolement. Steeds meer jongeren trekken zich terug uit de maatschappij en hebben maanden-, of zelfs jarenlang nauwelijks contact met anderen. Hulpverleners vermoeden dat de toename komt door een groeiende druk om te presteren, maar ook door sociale media en de impact van social distancing tijdens de coronapandemie.