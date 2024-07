AFP

vandaag, 14:36 Vanavond op tv: Zoon Taghi naar Nederland gebracht • De gevolgen van de Tunesiëdeal • Belasting op goedkope pakketjes uit China

Tunesië sinds de migratiedeal

Het is inmiddels een jaar geleden dat de EU en Tunesië een migratiedeal sloten. Doel was het aantal bootmigranten dat de Middellandse Zee oversteekt te beperken. Dat lijkt gelukt, maar in Tunesië zijn nog altijd grote problemen.

Mensen uit andere Afrikaanse landen komen nog altijd naar Tunesië in de hoop de oversteek te kunnen maken. Omdat dat vaak niet lukt, leven ze lange tijd in erbarmelijke omstandigheden in bijvoorbeeld Tunesische tentenkampen.

Zoon Taghi in Nederland, hoe nu verder?

De zoon van Ridouan Taghi is afgelopen weekend vanuit Dubai naar Nederland gebracht. Vorig jaar augustus werd Faissal al opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

Er zijn aanwijzingen dat de 23-jarige man de rol van zijn vader heeft overgenomen. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces en kreeg in februari een levenslange gevangenisstraf.

Hoe gaat het nu verder met zijn zoon? Daarover praten we met misdaadverslaggever Jan Meeus.

Belasting op goedkope pakketjes uit China

Als het aan het kabinet ligt, moeten webwinkels van buiten de EU voortaan invoerrechten betalen als ze pakketjes naar Nederland sturen. Op dit moment is er geen belasting op zendingen van 150 euro of minder, maar het kabinet overweegt volgens BNR 17 procent te heffen. Dat zou met name goedkope Chinese webshops als Shein en Temu raken.

Op die winkels is kritiek vanwege hun verkooptechnieken en datahonger. Zou deze heffing betekenen dat de webwinkels minder populair worden?