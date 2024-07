Vanavond op tv: Wie gaat ambities kabinet uitvoeren? • Staking hoger onderwijs • Biden Corona

Arbeidskrapte dreigt plannen te nekken

Staking hoger onderwijs

Elf vakbonden, werknemers- en studentenorganisaties uit het hoger onderwijs roepen in een gezamenlijke brief op tot een "opstand" tegen de aangekondigde bezuinigingen in het hoofdlijnenakkoord. Zij vragen universiteitsbesturen te weigeren om mee te werken met de kabinetsplannen. Werken de besturen toch mee, dan gaan de studenten en werknemers dit najaar massaal staken.

Biden heeft corona

In de VS wordt de druk op president Biden om zich terug te trekken uit de presidentsrace steeds groter. Veel Democraten geloven er niet in dat hij Donald Trump kan verslaan. En dan is Biden ook nog eens geveld door corona. De Republikeinen zijn tijdens hun Conventie juist in een overwinningsstemming.