ANP Deelnemers tijdens de herdenking van de afschaffing van slavernij bij het Mauritshuis.

vandaag, 13:40 Vanavond op tv: Keti Koti • Rapport geopolitieke verschuivingen • Opgroeien zonder smartphone

Keti Koti

Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. De Nationale Herdenking Slavernijverleden is in het Oosterpark in Amsterdam. Het vieren van de 'verbroken ketenen' staat centraal op het Keti Koti Festival op het Museumplein. Afwezige is Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV. Bosma zou namens de Tweede Kamer een krans leggen, maar voorzitter Linda Nooitmeer van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) trok deze week na een gesprek met Bosma de uitnodiging aan hem in. In de studio blikt Nooitmeer terug op de commotie en op de herdenking.

WRR-rapport over geopolitieke verschuivingen

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteert morgen het rapport 'Nederland in een fragmenterende wereldorde'. In dat rapport analyseert de WRR de belangrijkste geopolitieke verschuivingen. Volgens de Raad hebben deze verschuivingen ingrijpende consequenties voor Nederland. Nieuwsuur heeft het rapport al ingezien. WRR-voorzitter Corien Prins licht de conclusies toe in de studio.

Opgroeien zonder smartphone

Vandaag is de website smartphonevrijopgroeien.nl gelanceerd. Over de hele wereld zetten ouders initiatieven op om hun kinderen op te laten groeien zonder smartphone. Ze maken zich zorgen over het effect van smartphones en vooral sociale media op hun kroost. We spreken met initiatiefnemers in binnen- en buitenland.