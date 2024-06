EPA Elektrische auto's op een conventie in Beijing.

vandaag, 20:03 Chinese auto's als wapen? Overheidsdiensten onderzoeken potentieel misbruik

Bespioneert China ons via elektrische auto's? Britse en Amerikaanse overheidsdiensten vrezen dat Chinese autofabrikanten de gegevens die de auto's constant terugsturen, misbruiken.

De diensten zijn een onderzoek gestart. Ook de Nederlandse Tweede Kamer heeft gevraagd om zo'n onderzoek. Experts delen de zorgen, maar zijn verdeeld over het nut van onderzoek.

Naast de Amerikanen en Britten zijn ook hackers zeer geïnteresseerd in de Chinese auto's. De Noorse cybersecurityexpert Tor Indstøy kocht een Chinese auto van het merk NIO en probeert die nu al ruim een jaar te hacken met zijn team om te achterhalen welke data waar naartoe wordt gestuurd. "Dit kan potentieel de hele samenleving raken, dus ik vind het belangrijk om te doen."

Hoewel Chinese autobedrijven zeggen dat ze geen persoonlijke gegevens naar China halen, vond Indstøy grote hoeveelheden data die van en naar Chinese servers gaan. "Zelfs als de auto uitstaat, worden er enorme hoeveelheden data verstuurd."

Kwade bedoelingen

De vraag is of de fabrikanten die data bewust binnenhalen met kwade bedoelingen. "In het VK zijn er ministers die in Chinese auto's rijden, dus hun veiligheid staat op het spel. We moeten achterhalen hoe groot het gevaar is", zegt hoogleraar en auto-expert Jim Saker. Hij werkt samen met de Britse veiligheidsdiensten in het onderzoek naar de risico's.

Saker maakt zich serieuze zorgen over de mogelijkheid dat auto's die hier rijden, vanuit China worden bestuurd. "Als een auto die 100 kilometer per uur rijdt plotseling wordt stilgezet, wat zou er dan gebeuren als auto's er massaal achterop knallen? Met drie auto's kan je heel New York in de file laten staan."

Critici noemen deze vrees overdreven. Zij zeggen dat de Verenigde Staten een onderzoek zijn gestart in een poging het vertrouwen in Chinese auto's te ondermijnen om de eigen industrie te beschermen. De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo ontkent: "Dit gaat om de veiligheid van Amerika."

Kwetsbaarheden

Hoe dan ook zetten experts vraagtekens bij de Amerikaanse en Britse onderzoeken. Want zelfs als de Chinese auto's nu veilig blijken te zijn voor spionage, wil dat niet zeggen dat dat zo blijft. "Bij elke update kunnen de volledige rijeigenschappen van zo'n auto veranderen en dat gebeurt ook", zegt ethisch hacker Daan Keuper. "Tesla brengt regelmatig een update uit waardoor de auto of sneller werkt of de remmen anders werden afgesteld. En dat kan er natuurlijk ook voor zorgen dat kwetsbaarheden die eerder niet in die auto zaten daarna wel worden geïntroduceerd."

Bovendien, zegt Keuper, ook als er geen aanwijzingen voor grootschalige spionage worden gevonden "zou het kunnen dat China op specifieke, individuele auto's meeluistert".

Indstøy is zich bewust van die beperkingen, maar is voorstander van meer onderzoeken. "In de digitale wereld zul je nooit een volledig beeld krijgen van de risico's. Maar we kunnen de kennis over die gevaren van misschien 5 naar 60 procent verhogen."