Vanavond op tv: Israël voert operatie Rafah op • Verwoesting in Gaza • Toekomst voor Nederlandse industrie? • Miljoenen voor topwetenschappers

Israël voert operatie in Rafah op

Israëlische troepen trekken met tanks door westelijke wijken van Rafah. Inwoners van de stad maken al dagenlang melding van zware gevechten. Volgens de Verenigde Naties hebben inmiddels ruim 800.000 inwoners Rafah verlaten. Een grondoffensief in de zuidelijke stad in de Gazastrook wordt door het Westen gezien als rode lijn.

Een van de bekendste Palestijnse journalisten, fotograaf Motaz Azaiza wordt wereldwijd geprezen voor zijn werk. Hij zag door zijn lens 'zijn' Gaza veranderen in een grote puinhoop. We spreken Azaiza vanavond.

Het gaat slecht met de Nederlandse industrie

Is er nog plaats voor de energie-intensieve industrie in Nederland? Begin dit jaar legde de zinkfabriek Nyrstar in Budel zijn productie neer, onder meer vanwege de torenhoge stroomprijzen en het wegvallen van een subsidieregeling voor grootverbruikers. Als deze (groene) zinkfabriek het niet volhoudt, wat betekent dat dan voor andere energie-intensieve bedrijven? We praten erover met econoom Mathijs Bouman.