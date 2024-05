ANP

vandaag, 18:52 Ook op platteland veel drugslabs; boer Johan werd er zelfs blind van

Op het platteland staan op dit moment miljoenen vierkante meters aan boerenschuren en -stallen leeg. Drugscriminelen zien in deze leegstand een mogelijkheid voor het vestigen van drugslabs. Bijna één op de vijf boeren in Zuid-Nederland zegt weleens iemand aan de deur te hebben gehad met een crimineel aanbod.

Het aantal ontmantelde drugslab was nooit zo hoog als vorig jaar, werd vandaag bekend. De politie vond vorig jaar 151 drugslabs, tegenover ruim honderd het jaar ervoor.

Volgens de politie zijn leegstaande stallen aantrekkelijk voor drugscriminelen omdat daar weinig pottenkijkers zijn. Hierdoor kunnen ze makkelijker op ongeziene tijdstippen met zware voertuigen naar de plek toe rijden om spullen in en uit te laden en is de kans kleiner dat omstanders de chemische geur ruiken.

Eigenaren van boerenbedrijven worden met veel geld verleid om een ruimte te verhuren aan drugscriminelen, maar boeren zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van de drugsproductie. Agrarisch loonwerker Johan (zijn achternaam is bekend bij de redactie), die als zzp'er door boeren werd ingehuurd voor allerlei klussen, kan daarover meepraten.

Schuimende mest

In december 2021 was hij aan het werk voor een boer in het Brabantse Someren, toen het misging. Na het storten van mest in een put zag hij dat de mest ging schuimen en kolken. Toen hij in de put keek, ademde hij vermoedelijk dampen van drugsafval in.

Later bleek in het ziekenhuis dat zijn oogzenuwen dusdanig waren beschadigd dat hij nooit meer zou kunnen zien. Volgens de artsen was het een wonder dat Johan nog leefde.

Boer Johan vertelt erover in onderstaande video:

1:04 Johan verloor zijn zicht door drugsafval

Femke van de Plas is vertrouwenspersoon voor boeren bij belangenvereniging ZLTO. Volgens haar zijn agrarisch loonwerkers zoals Johan een groep die niet goed zichtbaar is. En dat terwijl de groep wel extra kwetsbaar is, zegt Van de Plas. "Agrarisch loonwerkers werken niet op hun eigen terrein. Ze maken hele lange dagen en zijn gewend om door veel partijen ingehuurd te worden. Dus het is voor hen lastig om te weten wanneer zij een opdracht krijgen die niet in de haak is."

Van de Plas praat veel met boeren over de problemen met drugscriminelen. "Ik hoor verhalen dat de criminelen rondjes rijden over het platteland. Dan rijden ze gewoon bij verschillende boeren het erf op om te vragen of ze nog iets te huur hebben."

"We weten ook dat er briefjes rondgaan op het platteland, waar open en bloot in staat: ik wil voor een heel hoog bedrag een ruimte van je huren en we kunnen het zonder risico's allemaal regelen."

Dit is een voorbeeld van zo'n briefje:

Volgens Van de Plas weten boeren vaak meer over louche zaken dan dat ze melden bij de politie. Zij laten dit na uit angst voor tegenmaatregelen of omdat er weinig tot niks met hun gemaakte melding gebeurt, aldus Van de Plas.

Maar het is wel de verantwoordelijkheid van boeren om de drugscriminelen buiten de deur te houden. De politie raadt boeren aan ervoor te zorgen dat ze weten met wie ze zaken doen, door legitimatiebewijzen te checken en te vragen of het geld voor de huur digitaal kan worden overgemaakt.

Cijfers drugslabs Van de drugslabs die vorig jaar zijn aangetroffen waren er 38 bedoeld voor het maken van amfetamine, 32 voor de productie van MDMA en 29 voor crystal meth. Ook opslagplaatsen voor grondstoffen en apparatuur kwam de politie veel vaker tegen, net als drugsafval. In 2023 werden 191 keer vaten met gedumpte chemicaliën gevonden, bijvoorbeeld in het bos of langs de weg. Dat is een stijging van bijna een kwart ten opzichte van het jaar ervoor.