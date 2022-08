Onbegrip bij burgemeesters na negatief advies voor landelijk lachgasverbod

Burgemeesters zijn niet blij met het advies van de Raad van State die vindt dat het voorstel van het kabinet om lachgas op de Opiumlijst te plaatsen onvoldoende is onderbouwd. Volgens het adviesorgaan maakt het kabinet niet duidelijk waarom plaatsing op de Opiumlijst noodzakelijk is om de verkoop en het recreatief gebruik van lachgas terug te dringen.

"Ik ben niet blij", zegt burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. "Het miskent de problemen die ik dagelijks in mijn stad ervaar: onveiligheid, overlast en de kwetsbare positie van jongeren die zelf gebruiken."

Handhaving

Ook voorziet de Raad van State problemen bij de handhaving van een verbod. In het huidige wetsvoorstel zijn uitzonderingen opgenomen voor het gebruik van lachgas voor technische doeleinden en voor gebruik in eten. Dat maakt handhaving moeilijker.

Daar komt nog bij dat de politie en het Openbaar Ministerie genoeg personeel moeten hebben om het verbod te kunnen handhaven. "Door de krapte op de arbeidsmarkt is het de vraag of dat realistisch is," stelt de raad.