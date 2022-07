Onafhankelijke commissie ingeschakeld om bijbanen van wetenschappers te controleren

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) gaat een onafhankelijke commissie laten adviseren over transparantie van de wetenschap. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen over gesponsorde hoogleraren. Nieuwsuur berichtte eerder over hoogleraren die niet door de universiteit maar door een belanghebbende werden betaald, zonder dat dit was vermeld.