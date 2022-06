OM eist tot twee jaar celstraf tegen drie complotdenkers

Wouter R. had volgens het OM een leidende rol. Tegen hem eist het OM een celstraf van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. Tegen Joost K. eist het OM 592 dagen celstraf, waarvan 270 dagen voorwaardelijk en tegen Hans de M. 175 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. Doordat ze al een tijd vastzitten in voorarrest zouden K. en de M. niet meer de cel in hoeven.

Alle drie de mannen moeten bovendien contact- en gebiedsverboden krijgen, vindt het OM. Dat betekent dat ze niet meer in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en Oegstgeest mogen komen. Complotdenkers zorgden voor overlast in Bodegraven nadat de drie mannen theorieën hadden verspreid over rituele kindermoorden in de gemeente.

Onlangs werden de drie om die reden veroordeeld tot het betalen van 215.000 euro aan de gemeente Bodegraven. Eerder bepaalde de rechter al dat ze moesten stoppen met het verspreiden van hun complotverhalen.

Het contactverbod dat het OM eist, houdt in dat de verdachten geen contact mogen zoeken met de mensen die ze zouden hebben bedreigd. Het gaat naast Jaap van Dissel, die figureert in hun verhalen over de kindermoorden, om minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte. Die bedreigden ze vanwege hun coronabeleid.

Advocaten vinden eisen te hoog

Volgens de advocaat van Wouter R. was er van bedreigingen geen sprake. Hij wil vrijspraak voor zijn cliënt. De advocaat van Joost K. zegt dat K. oprecht in zijn theorieën gelooft en dus niet bewust smaad en laster verkondigt.

Hans de M. heeft al veel eerder afstand genomen van de andere twee mannen en heeft spijt betuigd, benadrukt zijn advocaat. Daarom zou hij niet medeverantwoordelijk zijn voor alles wat daarna gebeurde. Ook hij verdient vrijspraak, vindt de advocaat.

