Vanavond op tv: Ernst Kuipers te gast • Russen winnen terrein in Severodonetsk

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) heeft vandaag de langetermijnaanpak voor de coronacrisis naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. Met deze nieuwe strategie wil het kabinet zich voorbereiden op een eventuele heropleving van het coronavirus, in de hoop de samenleving zo lang mogelijk open te kunnen houden. Vanavond is Kuipers te gast voor een uitgebreid gesprek over de nieuwe maatregelen.

Russische troepen winnen terrein in Severodonetsk

Bij een aanval in Severodonetsk hebben Russische troepen het Oekraïense leger uit het centrum verdreven. De stad, gelegen in de Donbas, is al weken het middelpunt van de oorlog in Oekraïne. Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie, is te gast in de uitzending en bespreekt de huidige stand van zaken over de oorlog.