Pot Giro555 blijkt onbereikbaar voor particuliere hulporganisaties

Kort na de Russische invasie in Oekraïne kwam er een golf van noodhulpacties op gang. Niet alleen vanuit hulporganisaties, maar ook vanuit groepjes 'gewone' mensen die iets voor de Oekraïners wilden doen. Maar de particuliere hulporganisaties verkeren inmiddels in zwaar weer. Het einde van de oorlog in Oekraïne lijkt nog niet in zicht, en de donaties beginnen al terug te lopen. Om hulp te kunnen blijven geven, zouden particuliere organisaties graag aanspraak maken op de gelden van Giro555. Giro555 geeft niet thuis. Stichting De Leeuw Kyiv, een organisatie van Nederlandse ondernemers die gevestigd waren in Oekraïne en nu vanuit Nederland humanitaire hulp leveren, merkt dat de aandacht voor de oorlog verslapt. "De donaties drogen op. Mensen zijn 'Oekraïne-moe'. Ze gaan straks allemaal op vakantie, maar de oorlog gaat gewoon door. Als het geld op is, dan bestaan we niet meer", zegt Emmeke Vierhout. Om het belangrijke werk voort te kunnen zetten, klopte ze aan bij Giro555. "Daar werd de deur stevig dichtgehouden", aldus Vierhout.

Patat Bijna 100 dagen geleden, toen Rusland Oekraïne binnenviel, en de particuliere initiatieven als paddenstoelen uit de grond schoten, zamelden mensen massaal geld, eten en spullen in. Sommige hulpacties groeiden uit tot geoliede machines. Zo ook de organisatie van Niek Brouwer uit Genemuiden. Zijn vader kwam op het idee om een frietkar te huren en Oekraïners aan de Poolse grens van patat en andere snacks te voorzien. Tot op heden reist er wekelijks een groep vrijwilligers naar Polen af om eten uit te delen. Alle kosten die worden gemaakt, zijn gedekt door giften. "Aan het begin hebben we heel veel donaties binnengekregen en daar teren we nu op", zegt Brouwer. Net als Vierhout merkt hij dat er minder geld binnenkomt en mensen niet meer in de rij staan om te helpen. "Waar eerst iedereen op je afkwam, moet je nu zelf actief vrijwilligers werven." Brouwer heeft nog niet aan de bel getrokken bij Giro555. Zijn organisatie heeft het geluk steun te krijgen vanuit de gemeente.

In kas van Giro555 Er is tot nu ongeveer 168 miljoen euro ingezameld. Dit geld wordt besteed door de SHO, Samenwerkende Hulporganisaties. Dit zijn 11 grote organisaties, zoals het Rode Kruis, Oxfam Novib en Stichting Vluchteling. Daarnaast heeft de SHO nog 7 kleine partnerorganisaties. Particuliere hulporganisaties kunnen geen gebruik maken van het geld van Giro555.