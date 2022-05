Samenwonen, maar niks geregeld? Steeds meer mensen in de problemen

De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) ziet een toename van samenwonenden die problemen krijgen wanneer zij uit elkaar gaan. Vooral omdat veel stellen hun zaken juridisch niet goed kunnen regelen. Tegenwoordig zijn een miljoen stellen bij elkaar zonder "boterbriefje". In 400.000 gevallen hebben ze kinderen. In 1995 waren slechts 12 procent van de samenwoners ongehuwd. In 2021 is dat verdubbeld naar 24 procent. Niets geregeld Alexander Leuftink, vFAS-voorzitter, ziet een tendens dat mensen minder snel in het huwelijk treden. "Ze leven meer informeel samen. Dus niet getrouwd, maar gedragen zich wel zo: ze kopen een huis, een auto, gaan gezamenlijk een bankrekening aan en krijgen kinderen." Dat gaat gedurende de relatie goed, maar op moment dat partijen uit elkaar gaan, ziet de vereniging in toenemende mate problemen. "Omdat er niets is geregeld." Een derde tot de helft van alle samenwoonrelaties eindigt in een scheiding. Uit de cijfers blijkt dat de kans dat je uit elkaar gaat groter is als je niet bent getrouwd. En juist dan kunnen de problemen groot zijn.

“ Hij zei vaak: het geld is ook van jou, het is niet alleen mijn geld. Anne-Greet List, heeft nergens recht op na relatiebreuk

Bram Hogendoorn promoveerde deze maand op het thema 'scheiding en ongelijkheid'. "Eigenlijk zien we dat vrouwen over de hele breedte gevolgen ervaren van scheiding. Hoog en lager opgeleid. Lager opgeleide vrouwen belanden vaker onder de armoedegrens", zegt Hogendoorn. "Daarvan komt 58 procent onder de armoedegrens in het jaar van de scheiding." Het zijn met name vrouwen met kinderen. "Hoogopgeleide vrouwen komen weliswaar minder vaak onder de armoedegrens, maar gaan wel het meest achteruit in hun inkomen. Zij hadden vaak een man die veel verdient en gaven hun carrière (deels) op", legt Hogendoorn uit. In goed vertrouwen Dat overkwam Anne-Greet List. Ze was 28 jaar samen met haar partner en kreeg met hem drie dochters. Haar partner moest voor zijn werk veel naar het buitenland, waardoor zij thuisbleef om voor hun kinderen en het huishouden te zorgen. "We zouden gaan trouwen als de kinderen er waren. Drie bruidsmeisjes. Maar dat is er nooit van gekomen." Alles ging in goed vertrouwen. "Hij zei vaak: 'het geld is ook van jou, het is niet alleen mijn geld'." Pas toen haar man haar verliet, besefte List dat alles op zijn naam staat. Ze heeft nergens recht op: niet op partneralimentatie en niet op een deel van zijn opgebouwde pensioen. "Ik ben nu eigenlijk dakloos. Samen met mijn dochters woon ik sinds twee weken in een stacaravan. Het is klein, mijn ene dochter slaapt op de bank, maar we moeten het ermee redden."

“ Huwelijksvermogensrecht was er om de zwakkere partij zekerheid te bieden. Alexander Leuftink, vFAS-voorzitter