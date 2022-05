Vanavond op tv: Voetballer Promes verdacht van meer misdrijven • Overleven bij 50 graden

Vanavond in de uitzending meer over deze zaak.

Profvoetballer Quincy Promes kwam vorig jaar in opspraak nadat zijn mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude naar buiten kwam. De neef van Promes raakte daarbij gewond.

Overleven bij 50 graden

Een enorme hittegolf teistert sinds drie weken delen van India en Pakistan, in een gebied waar in totaal meer dan 1 miljard mensen wonen. De temperaturen lopen op tot 50 graden Celsius. Hoe overleven mensen in die hitte? Wat zijn de lange termijngevolgen ervan? En gaan we dit vaker zien, als gevolg van klimaatverandering?

We bespreken het met Maarten van Aalst, directeur van het klimaatcentrum van Rode Kruis en coördinerend hoofdauteur van het IPCC-klimaatpanel.