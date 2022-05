Flitsbezorgers beloven beterschap, maar Amsterdam blijft erbij: niet in woonwijken

De gemeente Amsterdam heeft besloten een jaar lang geen nieuwe darkstores toe te staan om in die periode met beleid te komen. Darkstores zijn distributiecentra van bezorgdiensten gevestigd in woonwijken, om zo snelle bezorging mogelijk te maken. De flitsbezorgers beloven in tien minuten boodschappen te leveren.

Inmiddels duiken filialen van flitsbezorgers in steeds meer Nederlandse steden op, maar daarmee neemt ook de overlast toe. Fietsen op de stoep, lelijke gevels, lawaai voor omwonenden en verkeersongevallen. Toch kán het wel, zegt Sadik Cevik, algemeen directeur Benelux bij flitsbezorger Gorillas. Hij belooft samen met andere flitsbezorgdiensten in de gedragscode onder andere om "voor nieuwe locaties op zoek te gaan naar panden die bepaalde klachten kunnen wegnemen."

De flitsbezorgers hoeven er niet op te rekenen dat er vanwege de gedragscode weer volop uitgebreid kan worden in Amsterdam. "Ik denk dat het goed is dat ze met een eigen gedragscode zijn gekomen. Maar dat ontslaat de gemeente niet van verantwoordelijkheid om goed vestigingsbeleid te maken", zegt Van Doorninck.

Volgens haar is het grootste probleem het businessmodel van de bezorgdiensten. "De pijn zit hem in het woord 'flits'. Dat het heel snel moet. Dat wordt al snel gevaarlijk", zegt de wethouder, die daarom vermoedt dat de gemeente het niet helemaal eens zal worden met de flitsbezorgers.

En dus zou het zomaar kunnen dat de flitsbezorgers straks in Amsterdam zijn aangewezen op panden buiten het centrum. Geen prettig vooruitzicht voor Sadik Cevik van Gorillas. "Als we dit buiten de stad gaan doen dan verliezen we duurzaamheid en efficiëntie."

Geen ideologische discussie

Toch maken steeds meer mensen gebruik van de diensten van flitsbezorgers, de vraag is dus of de ontwikkeling nog te stoppen is. En of gemeenten dat moet willen. Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: "Gemeenten moeten opletten dat het geen ideologische discussie wordt en zeggen: jij mag als luie consument geen flitsbezorger bellen."

Van Doorninck kon nog niet zeggen wanneer ze met beleid komt. Het zal "binnenkort" zijn.