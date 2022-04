Hoogleraar Universiteit van Amsterdam neemt ontslag na heimelijke constructie met vastgoedlobby

Vermeulen , tevens raadsheer-plaatsvervanger is bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, was op de hoogte van de constructie, maar heeft de universiteit hierover nooit ingelicht. Ook in publicaties deed hij geen melding van de financiering. De constructie rond Vermeulen is discutabel omdat het vragen oproept over de grens tussen commerciële belangen en onafhankelijke wetenschap.

In 2012 werd Vermeulen bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg een zogenaamde bijzondere leerstoel. Dat betekent dat niet de universiteit zijn loon betaalt, maar een externe partij.

In dit geval was dat de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), een instituut voor vastgoedkunde gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. In de regel declareert de universiteit bij de financier, maar Vermeulen kreeg het geld rechtstreeks van de financier op zijn rekening gestort.

De ASRE betaalde op papier de facturen voor de aanstelling van Vermeulen, maar in werkelijkheid kwam het geld van de Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBFV). Zij sponsorden Vermeulen vijf jaar lang.

Financiering

De VBFV bestaat uit zes leden: Corio, Eurocommercial Properties, Wereldhave, Unibail Rodamco, NSI en VastNed Retail. Zij lobbyen voor een gunstiger vestigingsklimaat voor vastgoedbeleggers. Vermeulen is ook werkzaam als fiscalist bij Price Waterhouse Coopers (PWC). Zijn werkgever laat weten wel op de hoogte te zijn geweest van de financiering van de leerstoel door de lobbyvereniging. Een deel van de leden van de VBFV is klant van PWC.

Van de betalingen is nooit publiekelijk melding gemaakt. In persberichten werd de schijn gewekt dat de ASRE de financier was. Wetenschappers moeten bij een eventuele (schijn van) belangenverstrengeling melding maken in hun publicaties. Hoewel Vermeulen op de hoogte was van de sponsoring door de VBFV, heeft hij in zijn publicaties nooit gemeld dat zijn onderzoek door deze lobbyvereniging werd betaald.

In zijn oratie bedankte Vermeulen de ASRE voor het in hem gestelde vertrouwen. Over de lobbyvereniging werd geen woord gesproken. Daardoor heeft tot nu jarenlang het beeld kunnen blijven bestaan dat er sprake was van een onafhankelijke financier.