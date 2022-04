Vanavond op tv: D66-leden eisen opheldering • Leidt oorlog tot graantekort?

Het uitschakelen van het schip is de zoveelste blamage voor Rusland in deze oorlog. Door de stevige Oekraïense weerstand en de schijnbaar slechte staat van het Russische leger boeken de Russen veel minder vooruitgang dan verwacht. Welke opties heeft Poetin nog? Met Oost-Europadeskundige Bob Deen bespreken we verschillende scenario's.

Op sociale media zijn de eerste beelden opgedoken van het zinkende Russische vlaggenschip Moskva. Het schip was cruciaal voor aanvallen van Rusland vanuit de Zwarte Zee. De beelden lijken erop te wijzen dat het schip is geraakt door Oekraïense raketten, iets wat Rusland ontkent.

Rusland en Oekraïne zijn twee van de grootste graanexporteurs ter wereld. Verslaggever Rudy Bouma is in Oekraïne bij de Nederlandse boer Kees Huizinga, die waarschuwt voor wereldwijde voedseltekorten.

D66 geeft toe aan eis van leden

Het D66-bestuur brengt vrijdag conclusies naar buiten over grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Meer dan 300 leden hadden in een open brief opening van zaken geëist in de affaire rond Frans van Drimmelen. Hoe schadelijk is deze kwestie voor de partij? We spreken met politiek verslaggever Arjan Noorlander.