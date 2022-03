Abortus ná 24 weken: 'Angst voor vervolging bij Nederlandse artsen'

Elke arts die een abortus uitvoert bij een baby van 24 weken of ouder is in Nederland strafbaar. Onderzoek naar de abortuspraktijk in Nederland moet uitzwijzen of die grens bij medische gevallen moet worden opgeschoven. De NVOG, de Nederlandse vereniging van gynaecologen, pleitte daar al eerder voor.

In Nederland krijgt iedere zwangere bij 13 en 20 weken een echo om te kijken of er sprake is van een aangeboren afwijking. "Soms is een echo voldoende, maar soms is genetisch vervolgonderzoek nodig", zegt Eva Pajkrt, hoogleraar Verloskunde. Dat onderzoek kost tijd, soms wel enkele weken. "En dan is haast nu geboden om binnen de 24 weken zwangerschap te blijven."

'Alles kapot'

De zwangerschap van Bienvenida Linscheer zag er bij twintig weken heel goed uit. Haar zoontje ontwikkelde zich goed. "En ook bij een extra echo bij 24 weken was alles nog goed."

Maar bij een reguliere groei-echo rond dertig weken, bleek dat de groei van de baby achterliep en dat de kleine hersenen fors onderontwikkeld waren. Hij zou alleen zelfstandig kunnen ademen, maar de verdere kwaliteit van leven zou nihil zijn.

"De arts zei dat hij een onbehandelbare vorm van epilepsie zou krijgen en ook cognitief zou hij zich niet ontwikkelen. Aan de buitenkant was er niks te zien, maar in zijn hoofdje was alles kapot", vertelt Linscheer.