Tweede Kamer steunt verstrekken abortuspil door huisarts

Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen in de toekomst ook huisartsen de abortuspil verstrekken. De Kamer stemde met een ruime meerderheid in met een initiatiefwet van GroenLinks, PvdA D66 en VVD. 104 Kamerleden stemden voor het voorstel en 24 tegen.

De initiatiefnemers willen met de wet de keuzevrijheid voor vrouwen vergroten: het idee is dat voor een deel van de vrouwen de drempel om naar de huisarts te gaan lager is dan voor een bezoek aan een kliniek. Voordat huisartsen de pil mogen voorschrijven, moeten ze eerst een verplichte scholing ondergaan.

Het is in korte tijd de tweede verandering die de Tweede Kamer wil aanbrengen in de abortusregels. Vorige maand ging de Kamer akkoord met het schrappen van de verplichte bedenktermijn voor abortus, een initiatiefwet van dezelfde vier partijen. Dat voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De senaat zal zich nu ook buigen over de abortuspil.