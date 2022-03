'Mogelijk vanaf volgend jaar eerste abortuspillen bij huisarts'

Mogelijk kunnen begin volgend jaar de eerste huisartsen de abortuspil voorschrijven. Die verwachting sprak D66-fractievoorzitter Paternotte uit bij de behandeling van de initiatiefwet van zijn partij, GroenLinks, PvdA en VVD. Paternotte is een van de indieners.

De Tweede Kamer ging vandaag verder met de behandeling van de wet. Het voorstel wil het voortaan mogelijk maken dat vrouwen voor een abortuspil niet alleen bij een kliniek terechtkunnen, maar ook bij de huisarts. Voornaamste doel daarvan is dat vrouwen meer keuzevrijheid krijgen en dat daarmee de zorg wordt verbeterd.

Volgende week stemt de Kamer erover, maar er tekent zich een duidelijke meerderheid af. De initiatiefnemers benadrukten dat de huisartsen eerst een verplichte scholing moeten volgen voordat ze de pil mogen voorschrijven en dat er ook nog allerlei andere dingen moeten worden geregeld. Verder moet ook de Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan.

Niet alle huisartsen doen mee

Als huisartsen om praktische of medisch-ethische redenen de abortuspil niet willen voorschrijven, mag dat. In de Kamer leefden zorgen of er wel genoeg huisartsen aan de nieuwe praktijk willen meedoen. Maar de initiatiefnemers wezen op 'voorlopig onderzoek' waaruit blijkt dat zo'n 60 procent bereid is de pil te verstrekken. De indieners verwachten dat het aantal deelnemende artsen geleidelijk zal toenemen.

Kamerleden spraken ook uit dat het niet de bedoeling is dat er abortusklinieken zullen moeten sluiten, omdat er voor hen niet genoeg werk meer is. Minister Kuipers beloofde dat het huidige systeem van financiering voorlopig in stand blijft, al zei hij niet te kunnen garanderen dat alle klinieken kunnen blijven.

Tweede wijziging in korte tijd

Een aantal partijen ziet niets in de initiatiefwet. In het debat toonden vooral de SGP en regeringspartij ChristenUnie zich kritisch. Coalitiepartner CDA staat er niet afwijzend tegenover, maar zou eigenlijk het liefst eerst een soort proef doen met een beperkte groep.

Het is in korte tijd de tweede wijziging rond abortus waarover de Kamer praat. Vorige maand stemde een ruime meerderheid in met het afschaffen van de verplichte bedenktermijn.