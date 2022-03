Rotterdamse haven wil 'digitaal luchtafweergeschut' tegen Russische aanvallen

Bedrijven in de Rotterdamse haven willen dat de beveiliging tegen cyberaanvallen wordt opgevoerd. Met de Russische inval in Oekraïne groeit de vrees voor digitale sabotage, die grote gevolgen kan hebben voor de toevoer van onze brandstof, voedsel en andere producten.

"Het is een van de eerste oorlogen die ook als informatieoorlog bestempeld kan worden. We maken ons serieus zorgen dat iets overslaat naar hier", zegt Evelien Bras tegen Nieuwsuur. Bras is directeur van Ferm, dat bedrijven in de haven helpt zich te verweren tegen aanvallen op hun computersystemen.

Fern is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, politie en het Havenbedrijf, maar Bras hoopt op ondersteuning van de overheid. "Je wil eigenlijk de digitale versie van een luchtafweergeschut. Een permanente monitor die digitale informatiestromen naar het havengebied in de gaten houdt."

Banken lamleggen

De zorgen over Russische digitale aanvallen lijken terecht. De Volkskrant schrijft dat de Russische militaire inlichtingendienst routers van Nederlandse particulieren en kleine- en middelgrote bedrijven hackt.

In Oekraïne zijn ook al grote bedrijven en cruciale infrastructuur doelwit. "Denk bijvoorbeeld aan de rijksoverheid, energiemaatschappijen en banken", zegt Pim Takkenberg, directeur van cybersecurityspecialist Northwave die internetdreigingen in de gaten houdt. "Die worden aangevallen om ze lam te leggen of uit te schakelen."

Aanvallers gebruiken daarvoor verschillende methodes. Met DDoS-aanvallen kunnen ze een website onbereikbaar maken door een groot aantal computers opdracht te geven die site te bezoeken. Daarnaast dringen ze binnen in computersystemen door ze te hacken, om daarna data te wissen.