Aanpak cybercriminaliteit: 'Stop versnippering, maak één minister verantwoordelijk'

Het duurt te lang voordat bedrijven worden gewaarschuwd voor een cyberaanval. De Nederlandse aanpak is bovendien veel te versnipperd, zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in Nieuwsuur. Hij pleit voor één minister die verantwoordelijk is voor de digitale veiligheid van de hele Rijksoverheid. "Vergelijkbaar met de minister van Financiën, die verantwoordelijk is voor alle begrotingen van de ministeries."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde donderdag in een rapport dat er fundamentele ingrepen nodig zijn, om te voorkomen dat de maatschappij wordt ontwricht door cyberaanvallen.

"Een groot deel van dit werk, zoals het waarschuwen van organisaties, gebeurt nu nog door vrijwilligers", zegt Dijsselbloem. "Zij doen fantastisch werk. Maar het is natuurlijk ongelooflijk dat wij zo'n groot risico, dat in omvang exponentieel toeneemt, op zo'n manier hebben georganiseerd."

Kwetsbaar

Aanleiding voor het rapport waren beveiligingslekken bij duizenden organisaties in december 2019 door een 'kwetsbaarheid' in de software van Citrix. Omdat er niet meteen breed alarm werd geslagen, maar slechts een deel van de gebruikers werd gewaarschuwd, konden aanvallers op grote schaal digitale systemen binnendringen.

Het incident heeft ons geleerd dat we kwetsbaar zijn voor software waar fouten in zitten, zegt Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland, de belangenvereniging van de cybersecurity sector. "De Citrix-hack laat zien dat we met elkaar meer informatie moeten uitwisselen om sneller de weerbaarheid te verhogen."

Nederland is volgens Oldengarm al best een eind op weg met de cybersecurity, maar de complexiteit van de dreiging neemt toe. Om incidenten tegen te gaan, is het volgens haar belangrijk om privacygevoelige informatie te kunnen delen. "Een goed voorbeeld is een IP-adres. Dat is recht te herleiden naar een persoon, maar het leidt ook naar de aanvallers. Maar die gegevens kunnen nu volgens de wet niet worden gedeeld.

'Een lakse, laffe manier'

Een halfjaar geleden is de onderneming van Henny de Haas, directeur van Hoppenbrouwers Techniek, slachtoffer van een ransomware-hack. Het duurt dik anderhalf uur voordat zijn medewerkers het in de gaten hebben. Het stelen van data lukt de hackers niet, zegt De Haas. Er is volgens hem ook geen geld betaald. "Maar er blijkt wel een virus verspreid waardoor we een weekend lang helemaal niets meer kunnen."

"Het is een soort overval waarbij ze voor een exorbitant bedrag schade aanrichten om een klein bedrag te kunnen innen", zegt De Haas. De aanval is inmiddels een halfjaar geleden, maar het raakt het hem nog steeds.

"Het zijn mensen die op zo'n lakse, laffe manier proberen een bedrijf compleet onderuit te halen om wat geld te krijgen, terwijl ze zoveel stuk maken." Dat hij vooraf niet is gewaarschuwd, noemt hij "frustrerend".

Eerder onderzocht Nieuwsuur hoe hackers te werk gaan bij een ransomware-hack. Het gaat er professioneel aan toe. De online criminelen zijn dermate professioneel dat de onderhandelaars werken in ploegendiensten. In deze video nemen we je mee langs de zeven verschillende criminele groepen die zich bezighouden met een ransomware-aanval: