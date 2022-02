'Pas op met hoge verwachtingen van nieuwe zedenwet'

Er is een realistischer beeld nodig van de nieuwe zedenwet die waarschijnlijk in 2024 in werking treedt. Dat zeggen Slachtofferhulp Nederland, rechter Jacco Janssen en de Nationale Politie tegen Nieuwsuur. Na de onthullingen van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het tv-programma The Voice of Holland ontstond de roep om de nieuwe wet versneld in te voeren. Maar betrokkenen bij de strafrechtketen zijn daar geen voorstander van. Zij zeggen dat de organisaties er nog niet klaar voor zijn en waarschuwen ook voor een te rooskleurige voorstelling van de effecten van de nieuwe wet. Zorgvuldig "De wet sneller invoeren kan niet", zegt Caroline Monster van de Nationale Politie. "Deze wet is zeker een vooruitgang ten opzichte van wat we hebben, maar daar is wel een goede uitvoering voor nodig." Strafrechter Jacco Janssen is enthousiast over de nieuwe zedenwet, maar heeft ook bedenkingen bij een versnelde invoering. "Er heeft een zorgvuldig wetgevingsproces plaatsgehad waar de rechtspraak, advocatuur, openbaar ministerie, de politie en allerlei maatschappelijke organisaties al bij betrokken waren. De Raad van State is nu aan zet, daarna de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat moeten we zorgvuldig doen."

"Elk half jaar dat we versnellen is voor slachtoffers heel belangrijk", reageert Rosa Jansen, directeur van Slachtofferhulp Nederland. Maar ook zij pleit voor zorgvuldigheid. "Wij willen niet bij een politiebureau komen met een zedenslachtoffer dat bereid is om aangifte te doen en dat er dan geen capaciteit is." Eigen schuld In de nieuwe wetgeving worden meer situaties van onvrijwillige seks strafbaar. Dat is een verbetering, vindt strafrechter Janssen. "De nieuwe norm past veel meer bij het huidige tijdsbeeld waarin we anders naar seksueel grensoverschrijdend gedrag kijken." Nu is een verkrachting pas een verkrachting als bewezen kan worden dat er sprake was van dwang. Maar vaak verstijven slachtoffers of zijn ze helemaal niet in staat zich te verzetten of 'nee' te zeggen. Esther maakte zo'n situatie mee in haar studententijd. "Ik had een feestje en was dronken. Ik lag al in mijn bed en kon nergens meer op reageren. Toen is op een gegeven moment één iemand gebleven en op mij gedoken." Ze droeg het ruim vijftien jaar met zich mee, zonder dat ze er met iemand over sprak. "Ik had zoiets van: het is mijn eigen schuld. Dan had ik maar niet dronken moeten zijn en wel 'nee' moeten zeggen."

Onder de nieuwe wetgeving komen drie verschillende 'soorten' verkrachting te vallen: seks met dwang gaat 'gekwalificeerde verkrachting' heten. Als een dader weet dat iemand niet wil (of de kans daarop heel groot is) en toch doorzet heet het 'opzetverkrachting'. En als de dader misschien niet wist dat de ander niet wilde, maar dat wel kon vermoeden en geen 'consent' (toestemming) vroeg, dan heet dat 'schuldverkrachting'.