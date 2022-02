De (onnodige) risico's die we lopen met ons Israëlisch tapsysteem

Maar na veel commotie om het tapsysteem dat we toen gebruikten, ontdekte Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan dat er nog weinig veranderd is (en de risico's alleen maar zijn toegenomen):

Volgens experts is dat onverantwoord en zijn we naïef dat we zulke gevoelige data overlaten aan de Israëli, en die niet zelf in handen hebben.

Het Israëlische bedrijf dat het tapsysteem van de Nederlandse politie levert, staat bekend om de productie van wapens, munitie, drones en zelfs (verboden) clusterbommen. Het defensiebedrijf is omstreden, maar is dus wel de leverancier van een van onze meest gevoelige systemen.

Het ministerie heeft ons vorige week per mail gereageerd op dit verhaal en schrijft niet veel over de kwestie kwijt te kunnen, maar dat de aanbesteding volgens de regels is verlopen. Deze week zei minister Dilan Yesilgöz wel dat ze "de zorgen begrijpt" en dat ze vragen heeft uitgezet in haar ministerie. Volgende week komt ze in de Tweede Kamer op de kwestie terug, zegt ze.