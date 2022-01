De uitzending van 22 januari

Olaf Dekkers over verwacht OMT-advies Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet de horeca en de cultuursector tot 20.00 uur weer open te laten gaan. Dat staat in het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, bevestigen ingewijden na berichtgeving door NRC. De heropeningen moeten volgens het OMT-advies wel gebeuren onder strenge voorwaarden. De meest betrokken bewindslieden overleggen maandag met elkaar over de coronamaatregelen. Het kabinet zou van plan zijn om het OMT-advies op te volgen, maar er moet nog wel worden gesproken over de uiterste openings- en sluitingstijden. Klinisch epidemioloog aan het Leids Universitair Centrum Olaf Dekkers is te gast in de studio.

Barbados in de ban van klimaatcrisis Ze dragen nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde, maar hebben er het meeste onder te lijden. Tientallen kleine eilandstaten in de Atlantische, Indische en Grote Oceaan en in het Caribisch gebied liggen in de frontlinie van de klimaatcrisis. De premier van Barbados, één van die eilanden, riep in Glasgow de wereld op alles op alles te zetten om de toekomst van deze eilanden veilig te stellen. "1,5 graden opwarming betekent dat we nog kunnen overleven. Twee graden is een doodvonnis."



Nieuwsuur reisde naar Barbados, een eiland in het Caribisch gebied ter grootte van Texel. Daar zie je op welke (onverwachte) manieren de opwarming inwoners nu al raakt.

