Maximaal 30 kilometer per uur door 'magisch schild'

Als het aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ligt, mag er in die steden straks overal nog maximaal 30 kilometer per uur gereden worden. En er is al een nieuwe techniek waardoor auto's automatisch begrensd kunnen worden. Maar juridisch zijn er nog veel drempels. Daarom schreven de burgemeesters in december een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Elke dag vallen er twee doden en 70 zwaargewonden in het verkeer. 80 procent van de verkeerongelukken gebeurt op wegen waar de maximumsnelheid 50 kilometer is.

Drempels niet altijd wenselijk

Nu is het juridisch zo geregeld dat een weg waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, daar dan ook op aangepast moet worden met bijvoorbeeld versmallingen, drempels of klinkers. "Dat is natuurlijk ondoenlijk om in de hele stad door te voeren", zegt Judith Bokhove, wethouder vervoer in Rotterdam.

Op de Coolsingel in Rotterdam geldt daarom nu bijvoorbeeld alleen een 'adviessnelheid' van 30 kilometer per uur. "Het liefst zou ik dit de verplichte maximumsnelheid maken, maar dit is ook een belangrijke aanrijroute voor de politie, brandweer en ambulance die wil je niet helemaal vol leggen met drempels."

Verkeersonderzoeker Geert Kloppenburg leest niet alleen rapporten, maar filmde ook twaalf dagen lang op straat en legde elke dag tientallen verkeersongelukken vast. Hij schrikt zich dan vaak kapot. "Mijn gescheld moet ik er later uitknippen":