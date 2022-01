SCP aan kabinet: redeneer meer vanuit burgers

Die groepen kunnen geholpen worden door bij lange termijnzaken zoals zorg, woningmarkt en verduurzaming ook te kijken naar het sociale aspect, denkt Putters. "Kijk bij de woningmarkt niet alleen naar stenen, maar ook naar wie in nieuwe wijken komt te wonen en of ze het kunnen betalen."

Putters zegt in Nieuwsuur dat hij kansrijke voorstellen in het regeerakkoord ziet op het gebied van zorg, de woningmarkt en verduurzaming. Een belangrijk advies van het SCP is om te kijken naar groepen die lager opgeleid zijn of een complexe problematiek hebben.

Maak beleid dat beter aansluit bij de problemen die mensen hebben en redeneer vanuit de burgers. Die oproep doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een 'Reflectie op het regeerakkoord'. In dit rapport neemt het SCP de plannen van het nieuwe kabinet onder de loep en doet het bureau voorstellen om de kloof tussen bepaalde groepen burgers en de politiek te verkleinen.

Een ander voorbeeld is de warmtepomp. Het kabinet moet zich volgens Putters realiseren dat bijvoorbeeld het verduurzamen van een woning door middel van een warmtepomp geen prioriteit is voor mensen die dit niet kunnen betalen. Om een succesvolle energietransitie te bewerkstelligen, moeten deze mensen volgens het SCP worden 'ontzorgd'. Het sociale aspect bij verduurzamen wordt uit het oog verloren, zegt Putters.

Het SCP noemt de beleidsvoornemens over zelfredzaamheid "weinig realistisch of onvolledig". Putters licht dat toe: "We zien dat al jaren. Mensen in de meest kwetsbare posities kunnen niet zelf alles regelen als het bijvoorbeeld gaat over zorgvragen."

Hij heeft daarom een advies: "Redeneer vanuit de problemen van mensen en maak dan beleid, in plaats van te zeggen: we hebben er deze zak geld voor. Deze vraagstukken zijn ook zo groot dat de overheid het niet alleen kan."

'Voorkom cynisme'

Putters doet een oproep aan het kabinet: "Maak nou beleid dat aansluit bij problemen van mensen. Dan voorkom je cynisme."

Dat cynisme komt ook naar voren uit het onderzoek dat I&O Research deed in opdracht van de NOS. Twee derde van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in dit nieuwe kabinet.

Dat is opvallend, zegt Putters. Het SCP ziet vaak bij het aantreden van een kabinet dat het vertrouwen juist omhoog gaat. Hij heeft wel een verklaring voor deze trendbreuk. "De coronacrisis, de afhandeling van de toeslagenaffaire", zo somt hij op. "Er is vanuit de samenleving vraag naar politiek die problemen oplost, dat moeten ze laten zien."