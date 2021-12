Van sprankje hoop tot diepe teleurstelling: reacties op regeerakkoord

Laura de Vries van de Jonge Klimaatbeweging is wat het klimaat betreft wel enthousiast over het regeerakkoord: "Ik ben ontzettend blij dat Rutte IV de klimaatcrisis serieus neemt, dat is terug te zien in het regeerakkoord. Er is ook echt naar ons geluisterd: de klimaatautoriteit (wetenschappelijke adviesraad) en generatietoets - waar wij al lang voor pleiten - staan erin."

Aandachtspunt is volgens haar wel dat het regeerakkoord niet in lijn is met maximaal 1,5 graad opwarming. "Dat moet beter, want meer klimaatopwarming is een gevaar voor huidige en toekomstige generaties."

De Vries tegen kabinet-Rutte IV: