80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een 'tikkende milieutijdbom'

Zonne-energie is in opkomst: ieder jaar worden er in Nederland zo'n 10 miljoen nieuwe zonnepanelen op daken en in weilanden gelegd. Maar met die enorme toename in panelen komt ook een nieuwe afvalstroom op gang. Volgens schatting worden in 2030 in Nederland al ongeveer 250.000 zonnepanelen afgedankt. Op dit moment is daarvoor de enige optie: door de shredder halen.

Oude zonnepanelen worden nu nog vermalen tot betonmateriaal. Zonde, vindt Agnes Mewe, die voor TNO onderzoek doet naar het recyclen van zonnepanelen. "Hoewel het voor het grootste gedeelte uit glas bestaat, zitten er ook waardevolle materialen in zo'n paneel, zoals silicium en zilver. Dat moeten we gewoon hergebruiken."

De inzameling en verwerking van afgedankte panelen wordt geregeld door producentenorganisatie Stichting OPEN. Iedere producent of importeur van zonnepanelen betaalt hiervoor per paneel een vast bedrag. Algemeen directeur Jan Vlak: "De bijdrage die nu geheven wordt, is 13 cent per paneel. Dat is veel te weinig voor de toekomst, dat weten we ook."