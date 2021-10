Jeroen Wollaars wint Sonja Barend Award

Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars is de winnaar van de Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisie-interview. Wollaars wint de prijs voor een vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, in de verkiezingsserie van Nieuwsuur.

De prijs, een initiatief van de VARAgids, werd vanavond in het tv-programma Khalid & Sophie uitgereikt door Sonja Barend zelf. "Je bent de winnaar van de jury, maar je bent ook mijn winnaar", sprak Barend, die het gesprek met Hoekstra een "uitzonderlijk goed interview" noemde. "Aan het gesprek kon je heel goed zien dat het zó verschrikkelijk goed was voorbereid. Jullie wisten alles, hadden alles doorgenomen, alle mogelijkheden bekeken. Dat leidde tot een heel streng, maar heel ontspannen gesprek."

De lijsttrekkersgesprekken waren inderdaad tot in de puntjes voorbereid, zegt Wollaars. "Zo deed collega Nynke de Zoeten net alsof ze Hoekstra was. Zo van: als hij dit zegt, moet jij dit zeggen. We hadden een lange lijst met input waar we maanden mee bezig zijn geweest."

Kijk hier zelf naar het prijswinnende interview uit maart: